Basket femminile. Ivaniuk si ferma ai quarti di finale nella Women’s Series

Si è conclusa al sesto posto la tappa di Debrecen, in Ungheria, per la play, classe 2002, Yaroslava Ivaniuk e la nazionale femminile di pallacanestro ucraina nella FIBA 3x3 Women’s Series 2024. L’acquisto del mercato estivo della Chemco Puianello, nel girone eliminatorio, ha condotto la sua nazionale alla vittoria su Singapore per 13-12, con 6 punti è 4 rimbalzi; contro la Mongolia a nulla sono valsi, invece, i 4 punti e 6 rimbalzi messi a referto dalla play, con le asiatiche che si sono imposte per 17-9. Infine, contro la formazione spagnola del Logrono Central, il team ucraino si è arreso per 20-14 con Ivaniuk che ha messo a segno 5 punti e catturato 2 rimbalzi. Domenica, l’avventura delle gialloblu è terminata ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca che si è imposta per 21-10 e con Yaroslava rimasta a secco di canestri. La giocatrice della Chemco non si è dunque qualificata con la sua nazionale per le finali delle World Series in programma nel weekend del 7-8 settembre in Cina. Ma l’avventura in nazionale della play non finisce qui: dall’11 al 15 settembre, Ivaniuk sarà impegnata ai mondiali Under 23 di 3vs3 in Mongolia con la Nazionale gialloblu.

Cesare Corbelli