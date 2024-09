Brilla la stella Estra. Pielle piegata in scioltezza

Buona anche la seconda per l’Estra Pistoia che nell’amichevole contro la Pielle Livorno, per una giornata all’insegna della solidarietà in favore di Autismo Apuania Aps, si impone per 68-81. Inizio complicato da parte di Pistoia che fa fatica a trovare i ritmi giusti sia in attacco che in difesa. Si vede che ancora la squadra non ha la giusta confidenza com’è normale che sia dopo due settimane di preparazione. Un momento che dura un amen perché poi i biancorossi iniziano a sciogliersi e il gioco diventa più fluido ed anche l’intesa in campo si comincia a intravedere. Diciamo che è tutto secondo la norma perché i carichi di lavoro si fanno sentire e gli schemi voluti da coach Dante Calabria ancora devono essere bene assimilati.

L’Estra parte con Saccaggi, Forrest, Rowan, Childs, Brajkovic e dopo i primi minuti di rodaggio, le cose iniziano a funzionare meglio e l’equilibrio in campo cambia decisamente. Il tecnico biancorosso prova a variare le soluzioni mettendo in campo quintetti diversi sia per cercare quello che può dargli maggiore affidabilità e sia perché le amichevoli servono proprio a questo ovvero a provare ciò che è stato fatto in settimana.

Le possibilità di poter cambiare pelle alla squadra non mancano e Calabria si affida a quintetti dal tonnellaggio decisamente pesante ad altri più "leggeri". Pistoia prende in mano la partita facendo valere un maggiore tasso tecnico e fisico anche se la Pielle Livorno dimostra di essere una squadra che nel prossimo campionato di serie B può recitare un ruolo da protagonista. I labronici giocano in maniera aggressiva mettendo in mostra una condizione che sembra essere già piuttosto avanti ed una buona intesa in campo in cui spiccano alcune individualità interessanti. Livorno riesce a rimanere in partita rendendo non facile la vita a Pistoia che risente dell’aggressività degli avversari. La partita si scalda e Maverick Rowan e Paesano non se le mandano a dire. I due si allacciano e dopo un faccia a faccia piuttosto duro alle vie di fatto andando testa contro testa e per loro la partita finisce prima del tempo. Atteggiamenti non giustificabili in generale e soprattutto visto il tenore amichevole della partita. Un episodio che scalda gli animi sugli spalti ma in campo torna di nuovo la calma con Pistoia in pieno controllo del match. Nell’ultimo periodo la stanchezza inizia a farsi sentire ma l’Estra non ha problemi a portare in porto la vittoria.

Di seguito il tabellino della gara.

ESTRA PISTOIA: Benetti 1, Della Rosa 8, Anumba 8, Childs 4, Boglio 2, Rowan 14, Forrest 15, Stoch, Cemmi 4, Saccaggi 2, Silins 7, Brajkovic 15. All.: Calabria.

PIELLE LIVORNO: Falappi, Baggiani, Cepic, Del Testa, Leonzio, Venucci, Vedovato, Donzelli, Bonacini, Campori, Paesano. All.: Campanella.

Parziali: 15-19; 29-38; 53-68.

Maurizio Innocenti