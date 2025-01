Basket B Interregionale

Loreto Pesaro

75

Attila Junior

61

LORETO : Delfino 12, Cevolini 10, Arduini, Battisti, Cipriani 15, Mattioli, Ballotta, Tognacci 9, Aglio 12, Broglia 4, Gulini 13, Jareci. All. Ceccarelli.

PORTO RECANATI: Mancini 15, Bora, Gamazo 14, Rapini 6, Caverni 11, Redolf, Cicconi Massi 2, Montanari 4, Ciribeni 9, Filippetti ne. All. Coen.

Arbitri: Antonelli e Pompei.

Parziali: 15-11, 17-16, 22-17, 21-17.

Progressivi: 15-11, 32-27, 54-44, 75-61.

Usciti per 5 falli: Broglia (Pesaro); Gamazo (Porto Recanati).

Importante vittoria in chiave seconda fase per l’Italservice Loreto che ha battuto il Porto Recanati. Una sfida, intensa e appassionante, ma sempre in pugno ai pesaresi. Il team di coach Ceccarelli ha infatti preso subito il timone della gara, indirizzandolo a suo favore. Un incontro ostico e spettacolare con la formazione di Coen mai doma.

Primi due quarti con le contendenti che rispondono colpo su colpo. È la tripla di Aglio a fissare il punteggio sul 32-27 al giro di boa. Il copione cambia di poco al rientro in campo dagli spogliatoi. Nessuno dei due quintetti ha intenzione di mollare. L’Italservice, senza forzare, riesce a prendere un buon margine grazie a un ispirato Cevolini, ben coadiuvato da Cipriani, Tognacci e Gulini. Dopo 30 minuti, i pesaresi conducono di dieci lunghezze. L’inerzia ora è in mano ai padroni di casa, che continuano a spingere sull’acceleratore per chiudere al più presto i conti. I tiri entrano, soprattutto quelli dalla lunga distanza e gli ospiti non riescono più a tenere il passo.

b. t