Basket B Interregionale. Abc, magia di Scali sulla sirena: delirio gialloblù

ABC MANETTI

67

PIEMONTE BASKETBALL

64

ABC MANETTI: Rosi ne, Lazzeri 1, Corbinelli 4, Pucci 21, Viviani ne, Zaiets 2, Scali 15, Nepi 20, Cantini, Nannipieri 2, Delli Carri 2. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

PIEMONTE BASKETBALL: Mobio 13, Feliciangeli 2, Erhaghewu 7, Dokic ne, Rinaldin 12, Petrushevski ne, Osarenkhoe, Caporaso 3, Camara 9, Lomtadze 18. All. Jacomuzzi. Ass. Gaudio.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme, Posarelli di Grosseto.

Parziali: 14-15, 33-32 (19-17), 46-47 (13-15), 67-64 (21-17)

CASTELFIORENTINO - Una magia di Scali a fil di sirena regala all’Abc Solettificio Manetti la vittoria più importante nella gara più difficile: 67-64 il finale contro il Campus Piemonte. E’ il buzzer beater di Andrea Scali, sulla sirena, a regalare due punti di platino all’Abc Solettificio Manetti. Nell’ultimo possesso, sul 64-64, il n.11 gialloblu riceve un pallone che scotta e da tre punti scrive la sentenza più dolce: 67-64. L’Abc Solettificio Manetti spedisce a -4 il Campus Piemonte Basketball, una delle dirette concorrenti per la salvezza, portando a casa una sfida delicatissima. Con capitan Belli costretto a letto causa influenza, i gialloblu ritrovano Pietro Cantini e, soprattutto, la solidità di un gruppo che, nonostante una partita difficile dal punto di vista offensivo, riesce a tenere i nervi saldi in difesa e a fare quadrato nei momenti più complicati di una gara in equilibrio per quaranta minuti.

"Abbiamo dimostrato ancora una volta che la forza di questo gruppo è la difesa – commenta a caldo coach Samuele Manetti -. Nelle giornate difficili in attacco, come lo è stata questa e come lo era stata la settimana scorsa ad Oleggio, siamo riusciti a restare compatti in fase difensiva, e lo dimostrano i 64 punti concessi. Anche stasera abbiamo costruito buoni tiri, sebbene le conclusioni non ci abbiano favorito, ma ciò che più conta è continuare ad avere questo atteggiamento in difesa. E adesso testa a mercoledì, perché sarà un’altra battaglia".