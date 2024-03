Basket B Interregionale. Abc nella ’tana’ di Oleggio. Obiettivo terzo squillo di fila

Tappa ad Oleggio, stasera alle 20.30, per l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino che nella terza giornata della seconda fase per la salvezza in B Interregionale sarà ospite dell’attuale capolista (arbitri Pirazzi di Serravalle Sesia e Sarzano di Casale Monferrato). Sul parquet di Boffalora Sopra Ticino i gialloblù andranno in cerca del terzo squillo consecutivo dopo i successi conquistati contro Collegno e Savigliano. Una sfida delicatissima quella che attende l’Abc contro una squadra che, proprio come i valdelsani, risulta ancora imbattuta in questa seconda fase: dopo la vittoria interna ai danni dell’Olimpia Legnaia (80-67), la scorsa settimana gli uomini di coach Gandini sono andati ad espugnare il campo di Sestri (74-83) e si presentano oggi a quota 12 punti occupando in solitaria la testa del girone. Sotto la lente di ingrandimento di Belli e compagni la guardia Perez, che vanta importanti trascorsi al piano di sopra e risulta oggi il miglior marcatore dei piemontesi, nonché quarto dell’intero girone A, con una media di 18 punti a partita. Accanto a lui, nella batteria degli esterni, da segnalare il giovane Borsani, migliore in campo dei suoi nel match contro Sestri, dove ha chiuso con 20 punti e 18 di valutazione. Pesante, poi, il pitturato locale, con un quartetto tutto da attenzionare formato dai vari Jovanovic, Pilotti, Sablich e Giacomelli, che portano centimetri e fisicità nel reparto lunghi.