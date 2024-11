Basket b interregionale. Abc-Olimpia Legnaia rinviata. Use: domani alle 18 il big match contro Quarrata

Ultima giornata di andata nel campionato di Serie B Interregionale, dove però questo weekend scenderà in campo soltanto l’Use Computer Gross. La gara che l’Abc Castelfiorentino avrebbe dovuto disputare in casa dell’Olimpia Legnaia è stata infatti posticipata, su richiesta della compagine fiorentina, a mercoledì 4 dicembre alle 20 al Pala Filarete di Firenze. Torniamo così all’Use che invece, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, sarà regolarmente in campo domani alle 18 per un altro big-match (arbitri Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Al Pala Sammontana di Empoli arriva infatti Quarrata che con dodici punti si trova soltanto a due lunghezze di distanza dalla squadra di coach Valentino, che dopo la sconfitta di Siena contro la Mens Sana, seconda di fila, si è vista agganciare in vetta da Etrusca San Miniato e Club Lucca. Rosselli e compagni sono quindi chiamati a gestire il primo vero momento di difficoltà, con l’obiettivo di riprendere subito quella corsa bruscamente interrotta dieci giorni fa. Dal canto loro i pistoiesi, reduci da due vittorie di fila in casa contro le senesi Virtus e Mens Sana, hanno perso le ultime due trasferte affrontate proprio sul campo delle altre due capolista. Bene tre gli ex in casa Quarrata, a partire dalla 25enne guardia Alessandro Antonini, cresciuto cestisticamente nell’Use, e proseguendo con il play maker Riccardo Balducci e l’altra guardia Nicola Calabrese, passato in casacca pistoiese proprio la scorsa estate.