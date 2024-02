Basket B interregionale, ai play-off con due turni di anticipo. La Tarros ci crede ed espugna Legnaia

Olimpia Legnaia

71

Tarros Spezia

75

OLIMPIA LEGNAIA: Prunotto 5, D’Amico ne, Catalano 4, Iobstraibizer, Merlo 13, Pieri, Lastucci, Del Secco 2, Giannozzi, Cherubini 17, Scampne 24. All. Zanardo. TL: 6/7.

TARROS SPEZIA: Carpani 22, Mencarelli ne, F. Paoli 18, M. Paoli 9, Moscatelli ne, Cozma ne, Steffanini, Fazio, Burla ne, Sakalas 8, Tintori 8, Rajacic 10. All. Scocchera. TL: 18/22.

Arbitri: Cosimo Zanzarella di Rapolano Terme (Si) e Gabriele Pedini di Corciano (Pg).

Parziali: 16-21, 23-41, 38-55.

FIRENZE – La Tarros sbanca Firenze ed approda ai play-off con due turni di anticipo oltre che garantirsi la permanenza in B Interregionale anche nella prossima stagione. Ci approda se avesse vinto di 7 (ribaltando il -6 dell’andata) oppure, sempre vincendo come ha fatto con uno scarto sufficiente che le consente di approdare grazie alla differenza canestri complessiva nella classifica avulsa tra le tre squadre ancora in lotta per gli ultimi due posti. Infatti nel computo totale dei punti, se Spezia è a -2 con Firenze è anche vero che è a +4 nei riguardi di Arezzo il quale a sua volta è a +8 nei riguardi di Firenze (ma manca ancora lo scontro diretto dell’ultimo turno). Arezzo, che in classifica generale è a 4 lunghezze dalla Tarros e a 2 da Legnaia, può approdare solo vincendo entrambe le partite e la condannata sarebbe Firenze che resterebbe esclusa per differenza canestri. A Firenze la Tarros viaggia ancora sulle montagne russe dopo aver dominato la gara, al 31° i ragazzi di Scocchera sono a +20 (39-59); poi subentra il solito malessere da rischiare addirittura di perderla visto che i toscani raggiungono la parità (71-71) ad una manciata di secondi dalla sirena. Sakalas dalla lunetta e poi Carpani sigillano il successo. Domenica al PalaSprint ultima gara casalinga della prima fase che si chiuderà poi a Quarrata. Nella seconda fase, che inizierà subito dopo, la Tarros se la giocherà con le classificate dal 4° all’8° posto del girone A sempre della Conference Nord-Ovest.

Gianni Salis