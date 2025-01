Basket B Interregionale. Al Porto Recanati il derby con Recanati

Nella penultima giornata di regular season si è giocato il turno infrasettimanale del girone E di serie B interregionale. La leader Halley Matelica ha battuto in casa la Goldengas Senigallia 95-88, mentre l’Attila Junior Porto Recanati ha vinto il derby contro Recanati 76-64. L’Ozzano è stato superato in casa dal fanalino di coda Olimpia Castello in una gara che non contava nulla in prospettiva seconda fase (90-95). Il Roseto ha sconfitto il Valdiceppo (75-64) fra le mura amiche. Ieri sera c’è stato il derby Bramante-Loreto Pesaro, mentre Civitanova è scesa in campo a Teramo. In ottica Play In Gold il successo dell’Attila Porto Recanati è quello più pesante della giornata. La vittoria della Halley Matelica è servita solo a sancire il primo posto in classifica della formazione. Nessun’altra squadra del girone potrà vantare più punti o miglior differenza canestri. È un traguardo che conta poco, vista la formula del campionato, ma comunque motivo d’orgoglio.

m. g.