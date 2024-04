Basket B Interregionale: alla fine della stagione mancano due gare. L’Olimpia ci prova a Monfalcone. Ramini: "Onoreremo gli impegni»

"Sappiamo che sono le ultime due del campionato e cercheremo di onorarle il più possibile". La linea del presidente della Vifermeca Olimpia Castello Massimo Ramini resta quella dell’impegno e del rispetto degli ultimi minuti di una stagione in Interregionale da lodare. Dopotutto i castellani, neopromossi e con ambizioni più discrete di quello che ha fatto vedere il campo, hanno scritto una pagina importante della propria storia recente, instradando un nuovo modello societario: largo ai giovani per una progettualità a medio-lungo termine. Stasera alle 20,30, pur sapendo che sarà impossibile ottenere punti chiave per i playoff, la compagine di coach ‘Lupo’ Giordani sarà di scena a Monfalcone.

"Il diktat è non mollare -continua –, pur consci delle difficoltà dell’ultimo periodo siamo pronti. Non sappiamo se riusciremo ad avere in campo Dieng e Gianninoni e fra chi è partito e chi si è infortunato non è stata una settimana al top. Siamo in emergenza numerica, ma l’approccio alla gara sarà sempre quello". Ultimi ritagli dunque per i nerazzurri, che domenica prossima alle 18 chiuderanno l’annata sportiva con la gara casalinga contro Bergamo. "Sappiamo che sono le ultime due partite e cerchiamo di onorarle il più possibile", ribadisce Ramini.

Le altre gare: Unica Bergamo-Bologna 2016 (oggi alle 18,30), Montebelluna-Sansebasket Cremona e San Bonifacio-Piadena (oggi alle 20,30).

La classifica: Sansebasket Cremona e Montebelluna 16; Bologna 2016 14; Unica Bergamo 12; San Bonifacio e Olimpia Castello 10; Monfalcone e Piadena 8.

Giacomo Gelati