Basket B Interregionale: altro sigillo per il team di giordani. Olimpia Castello, il tris è servito

OLIMPIA CASTELLO

92

TIGERS ROMAGNA

76

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 2, Costantini 2, Ferdeghini 14, Grotti 4, Gianninoni 20, Salsini 1, Dieng 10, Adeola ne, Galletti 15, Zanetti 2, Torri 2, Zhytaryuk 11. All. Giordani.

TIGERS ROMAGNA: Magnani, Signorini 17, Tommasini 24, Volpe 5, Tonello 14, Mazzotti 11, Komolov 5. All. Gresta.

Arbitri: La Grotta e Bavera.

Note: parziali 22-15; 42-38; 72-56.

Aggiunge un altro clamoroso tassello alla sua splendida avventura in Interregionale la Vifermeca Olimpia Castello, che liquida una decimata Tigers Romagna (7 uomini a referto), inanella il terzo successo consecutivo e a due giornate dalla fine della regular season ottiene il pass per i playoff (play-in Silver: un totale di 8 partite dal 3 marzo al 21 aprile). Una vittoria che consegna ai castellani di coach ‘Lupo’ Giordani, guidati da cinque uomini in doppia cifra, il titolo di squadra più in forma del girone B al pari della Sansebasket Cremona, terza della classe. Al PalaFerrari la gara è sempre nelle mani di Zhytaryuk e compagni (+18 a inizio secondo quarto), che nonostante un rientro dei romagnoli sono bravi a dare la spallata definitiva a inizio ripresa: nel ‘garbage time’ finale c’è anche spazio per i primi punti in serie B del 2006 Niccolò Torri. Ora sulla strada dei nerazzurri arriva la trasferta di sabato alle 21 sul campo di Pizzighettone, quarta in classifica.

I risultati: Sansebasket Cremona-Fulgor Fidenza 81-68, Ferrara-Sangiorgese 81-71, Piadena-Pizzighettone 55-66, Bologna 2016-Nerviano 75-73, Olimpia Castello-Tigers Romagna 92-76 e Social Milano-Cernusco 70-76.

La classifica: Sangiorgese 30; Fulgor Fidenza 28; Sansebasket Cremona e Pizzighettone 26; Ferrara 22; Olimpia e Bologna 2016 20; Piadena 18; Social Milano 16; Nerviano 14; Cernusco e Tigers Romagna 10.

Giacomo Gelati