Basket B Interregionale: blitz all’overtime a Monfalcone. Olimpia Castello, prova di forza: "Possiamo chiudere al meglio»

MONFALCONE

73

OLIMPIA CASTELLO

75

dopo un supplementare

MONFALCONE: Maiola 4, Soncin ne, Natali 3, Rezzano 19, Clapiz ne, Fulizio ne, Tossut 10, Gattolini 6, Romanin 4, Skerbec 11, Brenno 16, Segatto. All. Fazzi.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè, Costantini 15, Castellari, Ferdeghini 10, Grotti 19, Adeola 7, Galletti 6, Torri, Zhytaryuk 18. All. Giordani.

Arbitri: Rodi e Angeli.

Note: parziali 16-20; 29-36; 52-46; 65-65.

Non era certo scontato un atteggiamento così guerriero nonostante il campionato non abbia più nulla da chiedere.

E invece la Vifermeca Olimpia Castello espugna Monfalcone all’overtime preparandosi nel migliore dei modi agli ultimi 40’ della sua stagione in Interregionale: domenica alle ore 18 arriva Bergamo.

"Eravamo tutti sul pezzo – commenta il presidente ‘Max’ Ramini – e tanto hanno fatto le prestazioni di Grotti, Ferdeghini e Costantini. Adeola invece ha fatto la differenza in difesa, con la stoppata decisiva all’overtime: credo di potere dire che ci siamo meritati con tanta fatica questa vittoria".

Ultimo giro per i castellani, già proiettati alla prossima stagione.

"Andiamo verso l’ultima in casa per salutare il nostro pubblico. Purtroppo non ci saranno Gianninoni e Dieng, per cui saremo quelli di sabato. Vincere l’ultima sarebbe un bel regalo. Finire così presto il campionato? Stare a spasso a maggio non è il massimo, ma pazienza".

Le altre gare: Montebelluna-Sansebasket 87-80, San Bonifacio-Piadena 92-79, Unica Bergamo-Bologna 2016 81-70.

La classifica: Montebelluna 18; Unica Bergamo e Sansebasket Cremona 16; Bologna 2016 14; San Bonifacio e Olimpia Castello 12; Monfalcone e Piadena 8.

Giacomo Gelati