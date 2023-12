Basket B Interregionale: blitz in casa del Cernusco. L’Olimpia non si ferma

CERNUSCO

57

OLIMPIA CASTELLO

66

CERNUSCO: Mandelli 6, Ferraris 2, Meier 14, Bertolotti ne, M. Franco 7, Pirola, Mora 10, Sirtori 4, Grioni ne, Marra 3, Erba, T. Franco 11. All. Fili.

OLIMPIA: Masrè 4, Costantini 15, Ferdeghini, Grotti 2, Gianninoni 6, Salsini 16, Dieng 7, Adeola 11, Galletti 1, Casanova ne, Zanetti 2, Zhytaryuk 2. All. Giordani.

Arbitri: Marchesi e Bavera.

Note: parziali 12-19; 17-35; 36-44.

Secondo rumoroso successo consecutivo per la Vifermeca Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani, che dopo la vittoria-clou casalinga contro Pizzighettone sbanca Cernusco allontanandosi dalla zona calda: i castellani arrivano così al giro di boa con un rendiconto di 4 vittorie e 7 sconfitte. Due le note positive di una soirée sostanzialmente controllata: da un lato il rientro di Mattia Ferdeghini, al debutto in questa stagione, dall’altro l’esordio dell’under classe 2005 Luca Casanova: "Ho provato grandissime emozioni per questo debutto: peccato per non aver segnato, ma è stato da sempre un obiettivo arrivare ad esordire in prima squadra e finalmente è successo".

Classifica: Sangiorgese 18; Fulgor 16; Pizzighettone e Bologna 2016 14; Sansebasket, Ferrara e Piadena 12; Nerviano, Olimpia e Social 8; Tigers 6; Cernusco 4.