Basket B Interregionale. Bramante e Loreto sognano, coach Surico lascia

Si è conclusa la seconda parte del campionato di serie B di basket Interregionale. I quarti di finale playoff per salire in B Nazionale partono l’8 maggio al meglio delle tre partite. Le semifinali dal 19 maggio, finale il 2, 5 e 9 giugno.

Qui Bramante. Il Bramante chiude il play In Gold vincendo in trasferta di misura a Fiumicino che incontrerà di nuovo ai playoff (terza contro sesta). "I playoff erano il nostro obiettivo, siamo la seconda squadra del girone marchigiano dietro a Matelica che è arrivata prima, quindi siamo molto soddisfatti per aver raggiunto i primi quattro posti dei playoff, avremo quindi il primo turno in casa".

Qui Loreto. I gialloblu vincono a Valdiceppo. Complici le vittorie di Bramante e Goldengas Senigallia. Nei playoff promozione Loreto, quinta, se la vedrà con Senigallia, quarta. "Nei playoff incontreremo Senigallia con l’eventuale bella fuori – avvisa coach Stefano Foglietti –, sarà dura, ma nelle ultime partite ho visto un bel atteggiamento. Abbiamo chiuso questa seconda fase in modo più che ottimo, visto anche il sette su otto, unica partita persa in casa con Roma ci ha condizionato qualche posizione. Ma domenica abbiamo giocato una gara quella di Valdiceppo con lo spirito giusto. Avanti così". Gli altri accoppiamenti sono: Matelica (prima)-Feretino (ottava) e Virtus Roma (seconda)- Porto Recanati (settima).

Qui Pisaurum. La Baseart, in play In Silver, era salva da tempo e chiude questa seconda fase di campionato e la stagione con la vittoria casalinga con Cagliari. "Con i sardi ho disputato la mia ultima partita come coach del Pisaurum (foto) – così Maurizio Surico – dopo 7 bellissimi anni culminati con la promozione in B dello scorso anno e una splendida salvezza quest’anno, abbiamo deciso di comune accordo e in piena serenità con la società che le strade si divideranno. Si è chiuso un ciclo. Loro ne apriranno uno nuovo e io con molta tranquillità se arriveranno valuterò nuove opportunità e nuove sfide. Intanto mi preme ringraziare la presidente Lorenza Petroccione e suo marito Sandro Maggiotto per l’opportunità che mi hanno concesso in questi anni, unitamente ai dirigenti e tutti i ragazzi che in questi anni ho avuto il privilegio di allenare. Grazie a tutti".

Beatrice Terenzi