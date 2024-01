Basket B Interregionale: Castello sale a 18 punti in classifica. Olimpia, bene così

OLIMPIA CASTELLO

85

FERRARA

76

OLIMPIA CASTELLO: Masrè, Costantini 15, Ferdeghini 2, Grotti 5, Gianninoni 10, Salsini 11, Dieng 36, Adeola, Galletti 4, Zanetti ne, Torri ne, Zhytaryuk 2. All. Giordani.

Ferrara: Bellini ne, Romondia, Cattani 2, Drigo 13, Porfilio 10, Yarbanga 8, Cecchetti 6, Manias ne, Ballabio 13, Sankarè, Marchini 13. All. Benedetto.

Arbitri: Di Lello e Orlandi.

Note: parziali 21-20; 45-39; 61-63.

Il rumore che fa la vittoria della Vifermeca Olimpia Castello contro Ferrara, la seconda consecutiva dopo aver liquidato i cugini del Bologna 2016 nel recupero di mercoledì scorso, oggi è assordante ed è la riprova di un grande stato di forma, fisico e mentale, che sta accompagnando coach ‘Lupo’ Giordani e soci: soci capitanati in primis da uno a dire poco clamoroso Dieng da ben 36 punti.

Così l’85-76 casalingo di domenica, con tanto di sesto posto nel girone C di Interregionale in coabitazione con Piadena e Bologna 2016, diventa la migliore rampa di lancio possibile per arrivare alla sfida casalinga di domenica prossima contro i Tigers Romagna con una marcia in più.

Quella della consapevolezza che l’Olimpia è del campionato.

Le gare: Nerviano-Piadena 74-83, Olimpia Castello-Ferrara 85-76, Tigers Romagna-Fulgor Fidenza 66-87, Cernusco-Sansebasket Cremona 66-72, Pizzighettone-Social Milano 103-99 (dts) e Sangiorgese-Bologna 2016 66-57.

La classifica: Sangiorgese 30; Fulgor Fidenza 28; Sansebasket Cremona e Pizzighettone 24; Ferrara 20; Piadena, Olimpia Castello e Bologna 2016 18; Social Milano 16; Nerviano 14; Tigers Romagna 10; Cernusco 8.

Giacomo Gelati