Basket, B Interregionale. Civitanova crolla a Pescara: la classifica ora si fa più difficile

BASKET

68

VIRTUS CIVITANOVA

54

BASKET: Matera 3, Stefanov 11, Ranitovic 30, Latorre ne, Jokanovic ne, Del Prete 5, Capitanelli 9, Serrapica ne, Kamate 8, Cicchetti, Cissè, Di Battista 2. All. Cinquegrana.

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 14, Ribichini ne, Botteghi 4, Felicioni 5, Vallasciani, Cicconi Massi 18, Abbate ne, Fermani ne, Bazani 5, Micalich 8, Seri. All. Schiavi.

Arbitri: Giardini e De Angelis.

Progressivi: 17-17, 37-27, 51-39, 68-54.

Brutta sconfitta per la Virtus Civitanova che cede di schianto sul campo del Pescara Basket. I ragazzi di Schiavi si presentavano all’appuntamento in Abruzzo con la volontà di portare a casa due punti importanti per rimanere agganciata alla prima parte della classifica e invece tornano a casa con una notte che diventa da dimenticare. Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio, con due squadre che difendono forte e con grande aggressività, si procede a strappi ma nessuna riesce a conquistare un vantaggio importante. E’ nel secondo quarto che la musica cambia, Arienti e compagni cominciano a fare troppa fatica in attacco, conclusioni forzate e qualche persa di troppo permettono agli abruzzesi di conquistare il primo vero vantaggio del match e a chiudere i primi 20 con 10 punti di vantaggio. Nel terzo quarto la Virtus prova a rientrare ma Pescara rimane molto solida soprattutto difensivamente e non permette recupero arrivando all’ultimo quarto con 12 punti di vantaggio. Ma nell’ultimo quarto la storia non cambia e Civitanova è costretta a tornare a casa con una sconfitta.