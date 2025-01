Basket B Interregionale. Costone in forma. Bonelli: "Tranquilli a quota 24 punti»

"Abbiamo raggiunto 24 punti, una quota che ci fa stare abbastanza tranquilli. Non è ancora fatta e bisogna rimanere concentrati perché ci aspettano solo scontri diretti che saranno decisivi per la seconda fase". Ha parlato così il ds del Costone Franscesco Bonelli. "Già domenica con San Miniato è una partita molto importante. Per il resto c’è un equilibrio incredibile ed è impossibile fare pronostici. In lotta per i primi 6 posti ci sono molte squadre in salute e in fiducia. È veramente complicato capire chi starà fuori e chi potrà entrare nella poule promozione".

Vismederi reduce dalla bella e importante vittoria di La Spezia, con il roboante risultato di 107-96. Punteggio altissimo per una gara in cui gli attacchi sono stati dominanti sulle difese: ben 62 i punti messi a segno da Nasello e soci nel solo primo tempo. "Un dato ancora più importante se si pensa che si era in trasferta – ha sottolineato Bonelli -. È stata una partita importante: i due punti ci servivano tantissimo. Le difese non sono state impeccabili, per usare un eufemismo, ma gli attacchi sono stati pregevoli da entrambe le parti".

Bonelli ha poi parlato del progetto-Costone nel suo complesso. "Abbiamo uno sponsor importante, Vismederi, e un presidente appassionato, Montomoli. La nostra stagione era ed è impostata per il consolidamento nella categoria – ha detto Bonelli -. Ma ciò non ci impedisce di vincere quante più partite che possiamo, anche per alimentare l’entusiasmo e la crescita di tutto il nostro ambiente. Settore giovanile compreso. Qualsiasi ulteriore progetto di crescita deve avere una progettualità seria e di ampio respiro. Per il momento però siamo assolutamente orgogliosi di quanto fatto fino adesso. Raggiungere le prime 6 è un traguardo non affatto scontato e assolutamente difficile da raggiungere. Resteranno fuori squadre sulla carta più attrezzate di noi".