Basket B Interregionale: domani alle 18 arriva Monfalcone. L’Olimpia Castello cerca riscatto. Ramini: "Un match fondamentale»

E’ iniziata in salita la seconda fase di Interregionale della Vifermeca Olimpia Castello, che dopo i due ko consecutivi contro Montebelluna e San Bonifacio ha visto perdere quota, essendo entrata come testa di serie, nella corsa per un posto nei playoff: questo in virtù della formula della fase play-in Silver, che prevede il passaggio di turno alle prime due classificate del gironcino.

Ma i castellani, nonostante qualche problema di infermeria, vogliono prontamente riprendere il filo del discorso e domani alle ore 18 riceveranno Monfalcone, ultima della classe.

"È stata una settimana di lavoro intenso – spiega il presidente della società castellana ‘Max’ Ramini –, anche se abbiamo dovuto prestare attenzione ai nostri acciaccati, su tutti Costantini e Dieng. Però ci siamo allenati tanto e stando pur eattenti a queste problematiche, con coach Giordani che è stato bravo a mentalizzare tutti in vista di un appuntamento fondamentale per noi".

Al PalaFerrari ci si aspetta una domenica da leoni.

"Dobbiamo riprendere morale perché arriviamo da due sconfitte brutte, che ci hanno lasciato nella testa qualche ombra che va spazzata via in fretta. Domani infatti è una partita fondamentale: con una vittoria siamo ancora in corsa per entrare fra le prime due e accedere così ai playoff veri e propri, con una sconfitta il cammino si complicherebbe", conclude il presidente alla vigilia della sfida contro Monfalcone.

Le altre gare: Bologna 2016-Unica Bergamo oggi alle 20,30, Piadena-San Bonifacio e Sansebasket Cremona-Montebelluna oggi alle 21.

La classifica: Unica Bergamo e Montebelluna 10; Olimpia Castello, Sansebasket Cremona, Bologna 2016 e San Bonifacio 8; Monfalcone e Piadena 6.