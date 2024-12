Basket B Interregionale: domani l’Italservice tenta il bis in casa. Loreto ruggente "sbrana» Ozzano. Bramante oggi a Porto Recanati

Serie B Interregionale. L’Italservice Loreto fa valere il fattore campo e (foto ) batte Ozzano nello scontro ad altissima quota della 14ª giornata di serie B Interregionale, turno infrasettimanale, mantenendo la vetta della classifica. Ma c’è poco tempo per festeggiare, perchè oggi si ritorna in campo, sempre davanti al pubblico amico. Al PalaMegabox domani alle 20,30 il Val di Ceppo. Con Ozzano è stato determinante il cambio di ritmo del terzo quarto. Intensità elevata già nelle prime azioni. Un ispirato Gulini spara subito dalla distanza, ma sull’altro fronte creano scompiglio le giocate dell’esperto play Piazza. I gialloblu non si fanno comunque sorprendere, attaccando il canestro con efficacia. Primo quarto molto equilibrato e prolifico, a conferma della qualità realizzativa schierata sul parquet. Santucci comincia a incidere, capitan Broglia ci mette la consueta solidità, ma gli avversari rispondono colpo su colpo. Si procede punto a punto fino al termine del primo tempo. L’Italservice abbassa ulteriormente le gambe in difesa al rientro dalla pausa lunga e inizia a spingere sull’acceleratore, riuscendo a conquistare un buon margine. Sorride anche il Bramante che ha battuto il Recanati mercoledì sera nel turno infrasettimanale. Due punti preziosi. Ma si torna di nuovo in campo oggi alle 18 a Porto Recanati. Quella con Recanati è stata una vittoria importantissima e di grande carattere, pur senza Ricci.

b. t.