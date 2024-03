Basket B Interregionale: dopo due stop di fila torna al successo. L’Olimpia Castello trova il riscatto. Decisivi Zhytaryuk e il pubblico

OLIMPIA CASTELLO

79

MONFALCONE

74

OLIMPIA CASTELLO: Masrè, Costantini 10, Castellari ne, Ferdeghini, Grotti 5, Gianninoni 3, Dieng 17, Adeola 14, Galletti 8, Torri ne, Zhytaryuk 22. All. Giordani.

MONFALCONE: Maiola 2, Soncin, Natali ne, Rezzano 14, Antonutti 34, Tossut 10, Gattolini ne, Romanin 3, Skerbec 7, Barel 2, Segatto 2. All. Fazzi.

Arbitri: Zaniboni e Forconi.

Note: parziali 19-21; 36-37; 60-57.

Si disincaglia finalmente la Vifermeca Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani e lo fa davanti al pubblico del PalaFerrari, piegando Monfalcone e raggiungendo la vetta del girone play-in Silver di Interregionale nell’affollato gruppo a quota 10 punti. Un successo determinante per tenere vive le speranze playoff, dove accederanno soltanto le prime due classificate del gironcino e che arriva dopo due sconfitte che sembravano aver minato l’entusiasmo di fine regular season: tuttavia, anche grazie al lavoro del tecnico, i castellani sono stati bravi a ritrovarsi mentalmente, recuperando energie fisiche e mentali per affrontare al meglio la seconda del campionato. E le prove maiuscole di Zhytaryuk, Dieng e Adeola vanno a testimoniare un cambio di passo netto rispetto alle prime due uscite, tanto necessario per dare una scossa al resto della squadra quanto determinante per la classifica. Sabato alle 19,30 ci si gioca una chance importante per la conquista dei playoff a Bergamo.

La classifica: Bologna 2016, Olimpia, Unica, Sansebasket Cremona e Montebelluna 10; Piadena e S Bonifacio 8; Monfalcone 6.

Giacomo Gelati