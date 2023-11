Basket B interregionale, due punti importantissimi su un campo non ottimale che fanno sorridere la classifica. Tarros Spezia sorpassa nel finale Serravalle

Tre Colli Serravalle

72

Tarros Spezia

75

TRE COLLI SERRAVALLE: Gay 16, Rossi 5, Avino ne, Taverna 14, Razic, 18, Tava, D’Alessandro ne, Ruiu ne, Papadopoulos 7, Corino, Pavone 12, Barisone ne. All. Gatti. TL: 1213.

TARROS SPEZIA: Carpani 15, Preci ne, Paoli F. 17, Paoli M. ne, Cozma ne, Steffanini 9, Fazio 4, Pietrini, Sakalas 18, Tintori 2, Rajacic 10. All. Scocchera. TL: 1518.

Arbitri: Valerio Venezia di Sedriano (MI) e Francesco Mainetti di Daverio (VA).

Parziali: 18-29, 40-41, 53-57.

SERRAVALLE SCRIVIA (AL) – Due punti. Importantissimi. Che alimentano e fanno sorridere la classifica e fanno sempre più morale. Poi poco altro per non dire nulla. "Sì – ci conferma Maurizio Caluri, direttore sportivo Tarros – di buono restano la vittoria e i due punti". In effetti il match in terra piemontese ha confermato le premesse, cioè giocare su un campo non ottimale (eufemismo), dopo una lunga trasferta di mercoledì sera, il rischio per un ko era alto. Una gara brutta, parecchio, condita da molti errori in cui dopo un discreto avvio la squadra ha subìto il naturale ritorno dei padroni di casa che però non hanno avuto i numeri per ribaltarla completamente. Il finale poi è stato emblematico: Tarros sotto di 1 a 19’’ dalla sirena, ma Filippo Paoli non ha esitazioni dalla linea della carità e riporta i bianconeri avanti di 1 per il 72-73. Ultimo possesso dei piemontesi con Razic che si porta sul fondo ma sbaglia incredibilmente l’appoggio al tabellone. Fallo immediato sulla rimessa spezzina ed è ancora Filippo Paoli che fa nuovamente 22 dalla lunetta chiudendo il match. La classifica della Tarros ora risplende di luce propria: 8 punti su 6 gare, in bella compagnia (San Miniato, Siena, Quarrata e Cecina) a sole due lunghezze dalla capolista solitaria Empoli.

Gianni Salis