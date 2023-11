Basket B Interregionale. Ecco il Loreto Pesaro. Domani la Virtus a caccia del riscatto

Alla Virtus serve uno "scalpo" importante, dopo le ultime battute a vuoto, per risalire in classifica e nella considerazione degli addetti ai lavori. In questa ottica il derby col Loreto Pesaro arriva al momento giusto. Si gioca domani alle 18 al PalaRisorgimento. I pesaresi hanno perso fin qui quasi tutti gli scontri diretti con le più forti. Ecco perché, pur essendo stati battezzati in estate come il team più attrezzato del girone, vantano solo 2 punti di vantaggio sugli aquilotti nonostante Felicioni e compagni possano squadernare un ruolino di marcia (3 vinte e 4 perse) non da primattori. Per la Virtus è l’inatteso ko di sabato scorso sul campo del Pisaurum a fare la differenza del mondo in termini statistici e psicologici. Tra gli ospiti dovrebbe mancare Rupil, la Virtus sarà al completo. Illustra la sfida Mario Tessitore (foto). "Se giocheremo con l’atteggiamento di Pesaro – ha detto il ds aquilotto – non avremo scampo. In settimana ho visto negli allenamenti la carica giusta e sono certo che i ragazzi faranno tesoro della severa lezione e torneranno a giocare come nelle gare precedenti, con l’applicazione e lo spirito guerriero che serviranno per battere uno squadrone come il Loreto". E sul piano tecnico? "Per me il Loreto era e resta la squadra più forte del girone. Che dire di loro se non che sono completi in ogni reparto, qualitativi e fisici al tempo stesso? Sarà importante il primo quarto. Guai a lasciarli scappare".