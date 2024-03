Basket B Interregionale. Giannone e Rosselli trascinano l’Use. Monferrato battuto

monferrato

68

use empoli

73

CASALE MONFERRATO: Giacomelli 1, De Ros 8, Sirchia 11, Formenti 20, Avonto, Raiteri 6, Dimitrov 9, Cappello n.e., Boeri 9, Minelle n.e., Galluzzo 4, Rosso. All. Arioli.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 25, Baccetti, Sesoldi 11, Rosselli 23, Foglie n.e., Calabrese, De Leone 4, Mazzoni 1, Quartuccio 3, Tosti n.e., Cerchiaro 6. All. Valentino.

Arbitri: Caneva di Collegno e Dell’Accio di Torino.

Parziali: 9-18; 30-41; 52-65.

CASALE MONFERRATO – Altro successo in questa seconda fase per l’Use Computer Grosso, che fa quindi un altro deciso passo verso i play-off. Un 68-73 che arriva dopo una gara prima dominata e poi messa in discussione nei minuti finali quando, però, la squadra è brava a restare calma ed a gestire al meglio un match divenuto improvvisamente complicato. Mattatori della serata Rosselli e Giannone, autori di 48 dei 73 punti biancorossi.