Basket B Interregionale: i nerazzurri di coach Giordani saranno in campo il 3 marzo contro Montebelluna. Olimpia Castello, lavoro e concentrazione per il girone play-in La Vifermeca Olimpia Castello si prepara per la fase play-in di Interregionale dopo un brillante rush finale. Il coach 'Lupo' Giordani guida la squadra verso nuovi traguardi, frutto di una rivoluzione radicale e di un lavoro di programmazione mirato. La squadra si gode il successo e si prepara a sfidare avversari di alto livello.