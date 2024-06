Basket B Interregionale. Il Bologna 2016 di Guerri riabbraccia Costantini

Pianificazione, tanto amore per la palla a spicchi e l’idea che il basket è solo una palestra di tutto ciò che è la vita. È su questi concetti che inizia a prendere forma il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri (nella foto), che si prepara alla seconda stagione consecutiva in B Interregionale con le prime novità. Su tutte il primo colpo di mercato, col ritorno in rossoblù dell’ala piccola 2003 Stefano Costantini, in uscita dall’Olimpia Castello dopo un campionato da 10 punti di media.

"Costantini è un piacevolissimo ritorno – dice Guerri –. È un giocatore che fa dell’intensità, della fisicità e della dedizione il suo tratto distintivo. Siamo contenti di riaverlo con noi e allungherà il roster che ha visto le prime conferme di mio figlio Lorenzo (2,9 di media nell’ultima stagione e reduce dall’operazione alla caviglia, ndr), che sarà il nostro capitano, Andrea Graziani (9,4), col quale formerà la coppia di senatori del gruppo, oltre a Tommaso Ranieri (7,2), Federico Gamberini (4,1), Vittorio Zedda (6,5) e Giacomo Bianchini (1)".

Col raduno fissato per il 21 agosto, il presidente parla della fase di rinforzo dello staff: Michelangelo Pace sarà l’assistente di coach Giovanni Lunghini, Giovanni Bossaglia e Massimo Roncarelli i preparatori, Beatrice Tonelli la fisioterapista, Barbara Bruni Cerchier la mental coach, Federico Fiore il responsabile logistica, Luca Regazzi il responsabile comunicazione, Matteo Reggiani il social media manager e Giorgio Silvagni il team manager.

"Abbiamo completato questa fase di rinforzo con tante riconferme e sempre nell’ottica di una crescita in campo e fuori dal campo. Inizieremo a lavorare per definire il resto della squadra nei prossimi 10-15 giorni, cercando di arrivare a 12 unità". È presto invece, ma altrettanto intuibile (Lucio Reinaudi, Thomas Tinsley e Luca Fontecchio?), per capire chi non farà parte della prossima squadra.

"Comunicheremo nei prossimi giorni i giocatori che saluteremo: gli siamo molto grati però come sempre accade dobbiamo andare avanti. E sempre nell’ottica di valorizzare talenti e dargli una chiave realizzativa nello studio e nel lavoro, gestendo anche la propria mentalità, lo stress e il corpo".

Uno sguardo infine agli obiettivi. "Puntiamo a una bella salvezza e se ci saranno i presupposti cercheremo qualcosa di più".