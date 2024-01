Basket B Interregionale: la settimana dei derby. Baseart prova a fare uno scherzo al Bramante

E’ subito derby. Oggi alle 18 al PalaMegabox si affrontano Bramante e Baseart Pisaurum: "Arriviamo entrambe da due vittorie importanti. Sarà una gara molto insidiosa - avvisa coach Max Nicolini -. I due punti avranno un peso specifico pesante perché siamo a metà del girone di ritorno e ci sono sempre meno partite disponibili per raggiungere gli obiettivi". All’andata finì con la vittoria del Bramante per 92-64. Il roster del Pisaurum vanta tanti elementi di talento che in questo scorcio di stagione stanno dimostrando tutto il loro valore. Il miglior marcatore è Ludovico Chiorri, guardia tiratrice, con 12.9 punti di media. L’altro giocatore oltre la doppia cifra di punti realizzati, lo scorso anno al Loreto Pesaro ed ex Bramante, è Francesco Benevelli con 11 punti a partita. A presidio dei tabelloni spicca un altro ex biancoblu, Vincenzo Pipitone, reduce da 4 stagioni con la canotta del Bramante e che sta viaggiando a 5.4 punti a partita. "Derby ostico – analizza coach Maurizio Surico – che se non affronteremo con determinazione e soprattutto senza paura potrebbe riservarci delusioni. La squadra strada facendo è comunque cresciuta e mi aspetto una prova gagliarda".

L’Italservice Loreto stasera alle 20,30 è di scena a Pescara. La società saluta e ringrazia Kingsley Obiekwe, che non proseguirà la stagione con la casacca dell’Italservice. Reduci dalla brillante vittoria casalinga contro Roseto, i gialloblu devono ritrovare il sorriso in trasferta. Ci sarà anche Marco Rupil. La guardia del Loreto è tornata a disposizione in grande stile già nello scorso weekend, realizzando 23 punti. "Sto bene - racconta Rupil – e sono molto contento di essere rientrato in un momento della stagione così importante per noi. Voglio cercare di dare una mano alla squadra. Ci aspetta una delle trasferte più lunghe del campionato. Affrontiamo una formazione giovane, che però ha i suoi punti di riferimento. Non è una partita da prendere sotto gamba, anche in vista della settimana che ci aspetta". Chiaro riferimento al triplo impegno in otto giorni: oggi a Pescara, poi derby casalingo col Bramante giovedì 18 gennaio e a Senigallia domenica 21. "L’obiettivo da qui in avanti è quello di ribaltare il discorso scontri diretti che registriamo a sfavore – continua Rupil –. Questo per cercare di arrivare alla seconda fase con un buon piazzamento. Per farlo, dobbiamo ancora migliorare sui due lati del campo, ma considerate le ultime settimane di lavoro, credo che siamo sulla strada giusta". Sul match interviene anche coach Stefano Foglietti: "Avversaria molto giovane che sta piano piano carburando, si va a Pescara sapendo che non sarà facile".

Beatrice Terenzi