Basket B Interregionale. L’Abc concede il bis. Steso Savigliano con pieno merito

abc castelf.no

92

savigliano

72

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi, Lazzeri, Corbinelli 8, Pucci 15, Viviani n.e., Zaiets 4, Scali 17, Nepi 27, Nannipieri n.e., Ticciati n.e., Delli Carri 4, Belli 17. All. Manetti.

AMATORI SAVIGLIANO: Colli 2, Danna A. 14, Baruzzo 13, Mellano, Rosso n.e., Tuninetto 14, Danna P. 1, Varallo n.e., Oggero 11, Obakhavbaye 3, De Santis, Gioda 14. All. Fiorito.

Arbitri: Corso di Vecchiano e Pedini di Corcianoarziali.

Parziali: 22-20; 45-39; 71-59.

CASTELFIORENTINO – Due su due per l’Abc nella seconda fase di campionato, dove i valdelsani si giocano la salvezza. Nel quarto successo di fila al Pala Betti il team di coach Manetti regola con un perentorio 92-72 Savigliano, raggiungendo e superando i piemontesi in classifica proprio in virtù dello scontro diretto. Una vittoria giunta al termine di 40 minuti in cui l’Abc, pur senza Cantini e Nannipieri, mostra solidità, intensità e concentrazione, oltre a 4 uomini in doppia cifra.