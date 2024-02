Basket B Interregionale. L’Abc si arrende. Sestri fa valere la maggior fisicità

sestri levante

86

abc

75

SESTRI LEVANTE: Lo 14, Pittaluga, Cavallaro 3, Daunys 22, Bassi 8, Costa n.e., De Paoli 3, Anaekwe 18, Pintus 18, Zini n.e., Barnini, Cartasegna n.e. All. Bianchi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi, Corbinelli 8, Pucci 21, Viviani n.e., Zaiets 2, Scali 10, Nepi 10, Cantini n.e., Nannipieri 4, Delli Carri n.e., Belli 20. All. Angiolini.

Arbitri: Melai di Cacinaia e Marinaro di Cascina.

Parziali: 24-18; 42-38; 62-54.

GENOVA – Si chiude nel modo più amaro la regular season dell’Abc Castelfiorentino, sconfitta sul parquet di Sestri nello scontro diretto che metteva in palio 2 punti importanti in vista della corsa salvezza che scandirà la seconda fase. A fare la differenza, ancora una volta la maggior fisicità dei liguri nel pitturato. L’Abc ha rincorso per 40 minuti restando comunque sempre a contatto, fino a toccare il -3 al 39′, ultimo sussulto prima dell’allungo decisivo dei locali. Ora una settimana di stop e poi via alle gare decisive.