Basket B Interregionale. L’Abc spreca tanto e cade a Gallarate. Percentuali pessime

Gallaratese

78

Abc Castello

52

BASKETBALL GALLARATESE: Bettanti 3, Bloise 7, Orlandi 4, Fedeli 6, Chiapparini 5, Antonelli n.e., Golino 4, Molteni 21, Redaelli 12, Ballarin 8, Genovese 8. All.: Morganti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi, Lazzeri 10, Ticciati 2, Corbinelli n.e., Cicilano n.e., Viviani, Falaschi 4, Azzano 10, Nnabuife 11, Cantini, Gutierrez 15. All.: Manetti.

Arbitri: Bernardi di Cantù e Di Giuseppe di Carugate.

Parziali: 21-10; 40-21; 54-35.

GALLARATE – Seconda sconfitta di fila per l’Abc Castelfiorentino nei Play-in Out di Serie B Interregionale, dove resta penultima a quota 10. A Gallarate partita da dimenticare per i gialloblu valdelsani, mai in grado di mettere in discussione un finale già scritto. Ai padroni di casa è bastata metà gara per mettere l’ipoteca sui due punti, con il team di coach Manetti che ha pagato una prestazione inconsistente dal punto di vista offensivo, come dimostra l’11 per cento da tre punti, percentuale con cui è difficile pensare di poter vincere. A fronte di una serata a dir poco opaca a livello realizzativo, le lacune difensive hanno fanno il resto. Abc che avrà comunque modo di rifarsi già domenica prossima, quando alle 18 al Pala Betti arriverà Collegno.