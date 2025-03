Basket B Interregionale. L’Abc trova la terza sconfitta di fila. Obiettivo riscatto contro Varese

ABC Castelfiorentino 64 Collegno 80

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Rosi 10, Lazzeri, Ticciati 2, Viviani, Marchetti, Falaschi 7, Azzano 14, Nnabuife 5, Cantini 5, Gutierrez 21. All.: Manetti. COLLEGNO: Edwin 7, Bossola 6, Milone 10, Castellino 26, Tarditi 2, Obakhavbaye 6, Grillo 9, Marcato 3, Lo Buono, De Bartolomeo 11. All.: Comazzi.

Arbitri: Nocchi di Vicopisano e Pampaloni di Terranuova Bracciolini. Parziali: 18-25; 30-39; 46-58.

CASTELFIORENTINO – Ancora una battuta d’arresto per l’Abc Solettificio Manetti, la terza di fila in questi Play-in Out, superata a domicilio da Collegno. Prosegue quindi il percorso tutto in salita dei gialloblù valdelsani, che regalano agli ospiti la loro prima vittoria di questa seconda fase: 64-80 il finale di una gara che ha visto i castellani rincorrere per quaranta minuti. A fronte di una squadra che ha fatto dell’intensità e dell’energia le sue armi vincenti, restando padrona del campo per l’intera durata del match, l’Abc ha dato vita ad una prestazione opaca su entrambe le metà campo: mancanza di incisività in difesa, tanta confusione e poca coralità in attacco. Al netto delle assenze di Ciano, Corbinelli e Cicilano, è una squadra quella di coach Manetti che deve ritrovare quanto prima il carattere e l’atteggiamento di chi vuol salvarsi. Se non altro l’Abc, comunque sempre a più sei sulla retrocessione diretta, avrà subito modo di riscattarsi ospitando Varese domani alle 21 al Pala Betti, per il recupero della quarta giornata. Un altro impegno sulla carta alla porta dell’Abc visto che i lombardi hanno solo quattro punti in più in classifica e finora hanno perso tutte le gare di questa seconda fase.