Play In Out. Domizioli: "A Vasto la prova della Virtus è stata impeccabile»

"Abbiamo giocato una bella gara, concentrati per 40 minuti e tutti hanno dato una grossa mano". È soddisfatto Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, per come è maturata la vittoria a Vasto nell’ultima giornata di andata dei Play In Out della B di basket Interregionale. "Ora – aggiunge – abbiamo una buona posizione di classifica, ma sono vietate distrazioni o cali di tensione perché ci attende un girone di ritorno difficile".

Il tecnico torna sulla gara in Abruzzo. "È stato rispettato fino in fondo il piano partita sul piano tattico, la squadra è stata aggressiva e difeso molto bene mettendo in difficoltà gli avversari. Abbiamo avuto anche buone percentuali in attacco, ma ritengo che tutto sia dipeso dal giusto atteggiamento difensivo, dalla capacità di recuperare palla e tutto ciò ha contribuito a trasmettere fiducia".

Si è chiuso il girone di andata. "Abbiamo fatto un buon cammino vincendo cinque partite su sei, la sconfitta è maturata in trasferta al supplementare. Adesso dobbiamo provare a ripeterci".