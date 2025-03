Basket serie A2, ieri sera tre recuperi. Verona espugna Cividale e raggiunge Forlì a quota 36

Mentre Forlì si prepara per la gara sabato a Piacenza, ieri si sono disputati tre recuperi della 29ª giornata. Sugli scudi Verona vittoriosa a Cividale 74-83 con quattro uomini in doppia cifra: Cannon 18 (più 10 rimbalzi), Penna 17 (e 5 assist), Faggian 16 e Udom 11; nei padroni di casa, che hanno pagato le 18 perse, 15 punti di Redivo. Verona raggiunge a quota 36 il terzetto formato da Forlì, Pesaro e Avellino. A Bologna la Fortitudo ha superato Milano 75-66 con un quarto periodo vinto 16-5; Milano, priva di Alessandro Gentile, era avanti 39-45 al 20’; il migliore fra gli uomini di Caja è stato Gabriel (23 punti e 12 rimbalzi); nei milanesi 18 punti per Amato. Nella parte bassa della classifica, infine, importante vittoria di Orzinuovi a Vigevano 71-75 grazie al 10/21 da tre e ai quattro in doppia cifra (Williams 16; Bertini, Moretti e Bossi 13).

Classifica: Udine 46; Rimini e Cantù 40; Milano, Rieti, Cividale e Fortitudo 38; Forlì, Pesaro, Avellino e Verona 36; Avellino e Brindisi 34; Torino 32; Orzinuovi 26; Cento 24; Cremona e Livorno 22; Vigevano 20; Nardò 18; Piacenza 12.

33ª giornata: domani (ore 20.45) Rimini-Pesaro; sabato Piacenza-Forlì (ore 18), Cividale-Torino (ore 20), Milano-Vigevano (ore 20.30), Rieti-Avellino (ore 21); domenica (ore 18) Cremona-Udine, Livorno-Cento, Bologna-Nardò, Brindisi-Cantù e Verona-Orzinuovi.

Stefano Benzoni