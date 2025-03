Mens Sana al lavoro. Prosek in dubbio. Ottimi risultati dal settore giovanile

Prosegue la preparazione in vista dello scontro diretto di domenica alle 18 al PalaEstra contro Don Bosco Crocetta per una Note di Siena che ha finalmente ritrovato continuità di prestazioni e risultati dopo cinque successi di fila. Per i biancoverdi di coach Betti resta però il dubbio, non da poco, legato alle condizioni di Prosek che dopo il colpo alla mano rimediato a Collegno ha saltato la successiva gara contro Genova e che rischia concretamente di restare a guardare anche contro i torinesi in una sfida decisiva.

Nel frattempo hanno giocato anche alcune delle formazioni giovanili biancoverdi impegnate nei rispettivi tornei. La Under 19 Gold ha liquidato l’Unione Sportiva Pino Firenze con un netto 91-45. "Partita condotta fin dall’inizio e che abbiamo interpretato nel modo giusto lavorando forte di squadra in difesa e trovando buone soluzioni in attacco" dice coach Diego Alunni. La Under 17 Eccellenza in Coppa Toscana ha vinto 89-80 sempre contro Pino Firenze. "Abbiamo iniziato bene la partita prendendo subito un buon vantaggio contro un avversario sempre ostico dal punto di vista tattico – il commento di coach Binella -. Dopo l’intervallo abbiamo avuto un piccolo calo fisico, probabilmente dovuto alla lunga pausa che c’è stata dall’ultima partita giocata".

La società intanto ha comunicato che domenica dalle 14,30 al PalaEstra ci sarà l’open day del minibasket per tutti i bimbi nati tra il 2013 al 2020.

Guido De Leo