Montemurlo e Vaiano Che brutta scivolata

Quello scorso è stato un weekend da dimenticare per le formazioni pratesi di basket impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. In occasione della 24ª giornata, sia Montemurlo che Vaiano sono finite ko. Partiamo dai Lions, sconfitti per 77-66 a casa della Libertas Lucca. Avvio da incubo per la formazione allenata da Matteo Piperno, che dopo nemmeno un minuto si ritrova sotto 7-0. I padroni di casa toccano anche il +8, prima della sfuriata di Lanari, che pareggia i conti. La frazione d’apertura termina 22-19. Nel secondo periodo i lanieri vanno anche in vantaggio, ma gli avversari reagiscono e all’intervallo sono davanti per 38-37. Dopo la pausa lunga, la Libertas rientra in campo più determinata e minuto dopo minuto allunga fino a toccare il +11, approfittando delle scelte affrettate in attacco e della difesa troppo permissiva di Montemurlo. E così il terzo quarto si chiude sul 59-50. Il margine fra le due sfidanti si dilata ulteriormente ad inizio dell’ultima frazione, quando Lucca vola sul +16, prima che la difesa a zona ospite stoppi l’attacco locale. A questo punto i Lions ci credono e tornano sotto la doppia cifra di svantaggio, ma la troppa frenesia in fase offensiva e la bravura della Libertas nel mantenere il vantaggio costringono Guazzini e compagni alla sconfitta numero sette in campionato. Montemurlo resta così inchiodata a quota 34 punti nella classifica del girone A, a -4 dalla capolista Calcinaia, e viene agganciata da Pescia, prossima avversaria dei biancorossi domenica alle 18 al PalaLions.

Turno amarissimo anche per il Centro Minibasket Valbisenzio, nel raggruppamento B. E’ clamoroso quello che accade al PalaBetti, dove ad avere la meglio dopo un tempo supplementare è la Synergy Valdarno 100-95. La truppa di coach Bertini domina il primo tempo (55-34) e all’inizio del terzo periodo raggiunge il +27. Il successo sembra in cassaforte, ma Vaiano stacca completamente la spina. Gli avversari piazzano un incredibile parziale di 51-30 che riequilibra il duello. E’ necessario l’overtime. L’inerzia è ormai dalla parte degli ospiti, che completano beffano i pratesi. Bonari e soci, attesi dalla trasferta sul campo di Monteroni, perdono terreno rispetto al secondo posto della classifica, ora lontano sei lunghezze.

Francesco Bocchini