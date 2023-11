Basket B interregionale. L’Attila Junior mette ko la Stamura Ancona

Terza vittoria di fila per l’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che al palas Medi ha battuto la Cab Stamura Ancona 72-54, nella sesta giornata di serie B Interregionale. A spiccare sono state le prestazioni di Gamazo (16 punti) e Rinaldi (15). Così i portorecanatesi salgono a sei punti in classifica e continuano il loro riscatto, dopo avere perso le prime tre partite della stagione. Il primo a dirsi soddisfatto della vittoria è Andrea Giri (foto), mental coach dell’Attila Junior. "Stavolta – commenta – l’atteggiamento è stato quello giusto, ovvero il modo di scendere in campo e la mentalità operaia. Avevamo poche rotazioni e dovevamo essere compatti, da vera squadra. Siamo riusciti a reggere l’urto della Cab Stamura, che è un team giovane, atletico e aggressivo. E alla fine, sulla lunga distanza, siamo usciti vincitori". Inoltre, aggiunge Giri, adesso i giocatori della squadra portorecanatese stanno trovando sempre più intesa tra loro: "Non ci sono dubbi che serviva un po’ di tempo per ottenere il giusto amalgama, visto che grossa parte della squadra è nuova. Probabilmente, proprio per questo, abbiamo pagato dazio nelle prime tre partite".

Ma domani si tornerà già in campo, per la settimana giornata di serie B Interregionale. L’Attila Junior Basket affronterà in trasferta il Roseto Basket 20.20, alle 18, nel palas Maggetti. "Roseto è una squadra tosta e dura – osserva Giri –, molto ostica quando gioca in casa. Di certo, sarà un’altra battaglia. Però dobbiamo pensare partita dopo partita, perché in questo campionato ci sono tanti giocatori e compagini di livello". Lo score del match: 72-54 (17-22, 46-39, 54-48, 72-54). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 8, Balilli 9, Napoli, Gamazo 16, Moretti, Cingolani ne, Caverni ne, Redolf 14, Gulini 5, Nkot Nkot, Rinaldi 15, Anibaldi 5.