Basket, B Interregionale. L’Attila tiene testa a Loreto Pesaro: nel finale arriva il ko

ATTILA

64

LORETO PESARO

72

: Mancini 16, Balilli, Losinski ne, Gamazo 16, Marcone ne, Cingolani ne, Redolf 5, Gulini 16, Montanari 8, Nkot Nkot ne, Anibaldi 3. All. Scalabroni.

LORETO PESARO: Rupil ne, Lovisotto 9, Cevolini ne, Battisti 3, Cipriani 6, Maruca 3, Obiekwe 15, Tombari ne, Tognacci 10, Foglietti D., Broglia 12, Casoni 14. All. Foglietti S.

Arbitri: Esposito e Bonfigli.

Progressivi: 17-25, 33-35, 48-53, 64-72.

Grande prova spavalda dell’Italservice Loreto Pesaro che si impone in trasferta contro l’Attila Junior Porto Recanati in una partita giocata da entrambe le formazioni ad alta intensità e con molto equilibrio. Il team di coach Foglietti fa sempre guardare la targa ai padroni di casa. I locali vengono cara la pelle, ma Loreto ha il fuoco dentro. I gialloblu seppur avanti di pochi punti (soprattutto nel secondo e nel terzo quarto) dimostrano di essere una squadra solida. Due punti importanti per restare nella parte alta della classifica. L’Attila di coach Scalabroni invece rimane nella zona centrale, nonostante le ottime prestazioni di Mancini, Camazo e Gulini che siglano 16 punti a testa, cifra che non raggiunge nessuno nella squadra ospite. Ora le due formazioni torneranno in campo il prossimo fine settimana: l’Attila Junior Porto Recanati sarà in scena domenica, alle 18, nel difficile palazzetto di Senigallia, contro la Goldengas. Per i pesaresi invece partita casalinga d’alta classifica contro Pallacanestro Pescara, sabato sera alle 21.