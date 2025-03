Basket B Interregionale. L’Olimpia di Max Ramini punta dritto ai playout

Cerca il bandolo della matassa l’Olimpia Castello del presidente ‘Max’ Ramini, reduce da due sconfitte consecutive nella poule salvezza di Interregionale (girone Centro) e ormai proiettata alla terza e ultima fase della stagione per conseguire la permanenza nella categoria.

Domani alle 18 i nerazzurri guidati da coach Mauro Zappi, decimi in classifica, saranno di scena sulle doghe di Ferentino con l’obiettivo di riporre in cassaforte più punti possibili in vista dei playout veri e propri.

"Le cose non riescono a girare nel modo giusto – dice il numero uno castellano –, in parte per gli infortuni che sono all’ordine del giorno, ma non ci si può più nascondere dietro questa cosa qua. Diciamo che siamo dispiaciuti dal rendimento che non riusciamo a far crescere". Tanta mancanza di continuità, tanta leggerezza denunciata dal coach e una stagione mai incanalata sui giusti binari.

"Affrontiamo queste trasferte lunghe – continua Ramini –, complicate sia per logistica sia per costi, con un po’ di scimmia sulla spalla. Perché quando cominci a perdere poi continui a perdere: bisogna che ci sia una svolta che finora non siamo riusciti a trovare". Serve dunque un moto d’orgoglio. "Si continua a lavorare con la gente che c’è: fra influenzati (Riccardo Galletti ndr) e infortunati (Alessandro Grotti) è una sfida. Simone Conti? Non so se giocherà perché sta ancora affrontando un risentimento muscolare. Ma dobbiamo affrontare al meglio le ultime sfide".

Altre gare play-in Out Centro: Pescara 2.0-Teramo a Spicchi e San Paolo Ostiense-Senigallia oggi alle 18, Roseto 2020-Vasto oggi alle 20,30, Mondragone-Virtus Civitanova e Valdiceppo-Palestrina domani alle 18.

La classifica: Senigallia 24; Valdiceppo e Virtus Civitanova 22; Teramo a Spicchi, San Paolo Ostiense, Vasto e Roseto 2020 20; Ferentino 18; Olimpia Castello 12; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.