Basket B interregionale. L’Use Empoli gusta il sapore della vittoria

Use Empoli

79

Legnaia

74

USE COMPUTER GROSS: Giannone 23, Baccetti 8, Sesoldi 5, Rosselli 11, De Leone 10, Mazzoni 11, Quartuccio 5, Tosti 4, Maric 2, Regini, Baldacci, Ramazzotti. All. Valentino

OLIMPIA LEGNAIA: Landi, Nepi 13, Merlo 18, Castellani n.e., Scali 19, Bruno 5, Tonello 2, Stoch 10, De Secco 5, Senghor 2, Pieri n.e. All. Russo

Arbitri: Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo

Parziali: 22-14; 38-32; 58-58

EMPOLI – Torna alla vittoria l’Use Computer Gross, che dopo due ko consecutivi regola 79-74 al Pala Sammontana l’Olimpia Firenze. Decisivo un canestro da tre punti di Giannone nel momento clou, un tiro di puro talento quando mancano pochi secondi dallo scadere del tempo limite per arrivare a concludere. Il resto è Rosselli che, nell’ormai consueto finale punto a punto, non sbaglia niente sia che decida di mettersi in proprio, sia che decida di sfornare assist. Dopo una prima parte di gara in controllo, l’Use subisce la rimonta ospite nel terzo quarto, che termina sul 58-58. Poi nell’ultimo sul 68-64 Giannone mette la tripla che spacca la partita. Nei 25 secondi finali, prima Quartuccio e poi Baccetti mettono i sigilli decisivi.