Basket B Interregionale. L’Use lotta testa a testa, ma alla fine cede. All’intervallo in parità quindi il crollo a -30. Domani sera si torna in campo: arriva Pavia

Use Empoli 82 Oleggio 88

USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Marini n.e., Baccetti, Sesoldi 8, Ramazzotti n.e., De Leone 16, Mazzoni, Quartuccio, Tosti n.e., Regini n.e., Maric 18, Rosselli 25. All.: Valentino.

OLEGGIO MAGIC BASKET: De Ros 5, Casella 12, Karem 6, Pilotti 4, Borsani 7, Yousseff 3, Suigo 9, Lonati 16, Garavaglia 19, Cortellino, Ceccato 4, Van Elswyk 3. All.: Catalani.

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Deliallisi di Livorno.

Parziali: 26-25; 41-42; 59-72.

EMPOLI – Arriva nel recupero della quarta giornata contro Oleggio la prima sconfitta casalinga di questa seconda fase per l’Use Computer Gross Arena. Al Pala Sammontana ha la meglio la verve e il talento degli ospiti, gli Under 19 dell’Olimpia Milano, ma nonostante la sconfitta i biancorossi escono a testa altissima dal campo lottando con cuore e carattere tenendo in piede fin da ultimo la sfida. Anzi, guidata da un Rosselli in grande spolvero, l’Use si morde le mani per essere arrivati all’intervallo sul 41-42, per poi toppare malamente la terza frazione, dove hanno subito 30 punti al passivo perdendo di fatto la bussola, ma soprattutto per il numero di palle perse. Delle 20 totali, due sono davvero sanguinose perché arrivano proprio nel momento del massimo sforzo per cercare di ribaltare l’inerzia del match. Adesso, in casa empolese, la speranza è che il grande sforzo prodotto non si faccia sentire sulle gambe dei ragazzi di coach Valentino, chiamati a tornare in campo già domani sera alle 21, sempre al Pala Sammontana, contro quel Pavia battuto 83-95 all’andata. Gli ospiti hanno infatti avuto tutta la settimana per preparare la partita e sono in ottima forma, essendo reduci da 100 punti inflitti a Monteriggioni al Costone Siena.