Basket b interregionale. Matelica, per Mentonelli una forte contusione

La Halley Matelica comunica che, a seguito degli esami effettuati nella serata di domenica dopo la brutta caduta durante il match sul campo della Goldengas Senigallia, Simone Mentonelli ha riportato una forte contusione nella zona del gluteo destro. Dunque, un infortunio meno grave di quanto temuto in un primo momento. Nei primi minuti del terzo quarto della partita, persa dalla capolista Matelica per 99-84, l’atleta matelicese era volato a terra dopo un salto a seguito di un contatto fortuito con dei giocatori avversari e aveva battuto violentemente la schiena sul parquet. "Mentonelli è stato soccorso immediatamente dallo staff medico vigorino, supportato da quello della squadra di casa, cui va il nostro più sentito ringraziamento – scrive il Club di Matelica –, e poi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per gli accertamenti del caso, i quali hanno escluso fratture a livello osseo. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni".