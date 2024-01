Basket B Interregionale. Matelica perde il derby

Halley Matelica

51

Virtus Civitanova

59

HALLEY MATELICA: Provvidenza 7, Porcarelli, Mentonelli, Ferretti, Carone, Mazzotti, Ciampaglia 2, Eleonori, Riccio 8, Mariani 16, Sulina 4, Musci 14. All. Trullo.

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti, Bini, Botteghi 2, Felicioni 10, Vallasciani 10, Cicconi Massi 8, Abbate, Fermani, Bazani 15, Micalich 14, Seri. All. Schiavi.

Parziali: 18-21, 27-31, 39-51, 51-59.

Terzo ko di fila per la Halley battuto in casa da Civitanova. La leader parte bene (7-2), poi s’interrompe la corrente elettrica, saltano i tabelloni elettronici e il gioco si ferma per un po’. Ed è come se la “luce” si spegnesse tra i matelicesi che riprendono con una marcia ridotta, mentre i civitanovesi sembrano un’altra squadra. Rinfrancata e capace di chiudere il primo quarto avanti (18-21) e di allungare nel secondo (20-28). La Halley, spinta da Mariani, rimonta (27-28), ma si va al riposo con la Virtus a +4 (27-31). Dopo l’intervallo i locali pareggiano con Provvidenza e Musci (31-31), ma Civitanova allunga (33-47) grazie alla serie di triple di Micalich, Vallasciani e Bazani. Per la Halley il canestro sembra stregato, ai civitanovesi riesce tutto, persino una “bomba” sul suono della sirena scagliata da Bazani da metà campo (39-51). Nell’ultima frazione la Halley resta inceppata, la Virtus no: a metà tempo si sta 39-55. Resta poco per recuperare, Civitanova è più forte anche mentalmente e vince con merito.

m. g.