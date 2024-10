Basket B Interregionale: nel successo di domenica contro Cernusco, Lorenzo si è fatto male al tendine. Il Bologna 2016 perde Bellachioma per infortunio. Ma richiama subito in rossoblù la guardia Tinsley

Intervento istantaneo del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che dopo l’infortunio occorso domenica sera alla guardia Lorenzo Bellachioma nella netta vittoria contro Cernusco (74-49) che è valso il quinto posto nella division C di Interregionale, e in attesa di valutare i suoi tempi di recupero, ha deciso di richiamare in rossoblù Thomas Tinsley. Guardia classe 1996 originaria di Riva del Garda (il cognome inglese è del padre nativo di Cambrdige), Tinsley è reduce da due stagioni con la maglia del Bologna 2016 (11,0 punti di media nel prima anno in C Gold, 9,6 alla prima in Interregionale), col quale però in estate non aveva rinnovato il contratto. Per i felsinei un avvicendamento di valore all’interno di un sistema, quello di coach Lunghini, fatto di contropiede e gioco aggressivo, qualità che Tinsley possiede nel suo repertorio. Per quanto riguarda Bellachioma, operato martedì al tendine d’Achille, si attendono invece sviluppi sulle tempistiche per il rientro, che per questo genere di infortuni sono mutabili. Nel mentre la squadra sembra avere trovato la quadra dopo un inizio da 0-2 e dopo le vittorie consecutive contro Reggio Emilia (+23) e Cernusco (+25): sulla loro via arriva la trasferta di sabato sera in quel di Cremona (palla due ore 21), contro una Sansebasket ancora a secco di vittorie.

Ancora balbettanti nei risultati, ma reduci dal primo successo in trasferta sul campo del fanalino della division E Teramo a Spicchi, i New Flying Balls si preparano invece alla sortita di sabato sera in quel di Porto Recanati (palla a due ore 21,15). I biancorossi allenati da coach Matteo Lolli stanno man mano trovando la propria identità di gruppo, trascinato fino a questo momento dai senatori Riccardo Cortese e Alex Ranuzzi (rispettivamente 19,7 e 15,8 di media), perfettamente coadiuvati da Dusan Ranitovic (11,3) e dallo spessore di Alessandro Piazza, eletto mvp dell’ultima partita con 8 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 7 recuperi. Agli ozzanesi serve ancora trovare una maggiore continuità nella gestione della gara, come palesato nel gap di 22 punti dilapidato nella trasferta di Teramo, ma soprattutto un maggiore apporto difensivo: Teramo (82,0) e Ozzano (80,8) si spartiscono infatti gli ultimi due posti della graduatoria dei punti subiti all’interno del raggruppamento marchigiano.