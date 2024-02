Basket B Interregionale: netto successo contro Cernusco. L’Olimpia Castello è già salva . Ora l’obiettivo è la promozione

OLIMPIA CASTELLO

95

CERNUSCO

64

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 5, Costantini 13, Castellari 7, Ferdeghini 4, Grotti 1, Gianninoni 16, Salsini 17, Dieng 2, Galletti 8, Zanetti 10, Torri 6, Zhytaryuk 6. All. Giordani.

CERNUSCO: Mandelli 4, Fortunati 8, Meier 6, Bertolotti 5, Pirola 7, Mora 6, Sirtori 12, Grioni ne, Sessi, Marra 7, Erba 4, T. Franco 5. All. Fili.

Arbitri: Invernizzi e L. Resca.

Note: parziali 32-19; 52-35; 71-52.

Tira finalmente il fiato la Vifermeca Olimpia Castello di coach ‘Lupo’ Giordani, che nell’ultima giornata del girone di ritorno (col commosso arrivederci a Federico Salsini, che per ragioni lavorative si trasferirà a Milano), ha vita facile contro Cernusco e chiude il girone C al sesto posto, un risultato clamoroso se misurato con le ambizioni di salvezza di inizio anno. Salvezza già raggiunta dunque: ora sotto con la seconda fase, al via nel weekend del 3 marzo, coi castellani che andranno a formare un girone col raggruppamento D e partiranno come testa di serie (A-B, C-D, E-F e G-H gli accoppiamenti della seconda fase).

Si giocherà fino al 21 aprile, poi in caso di posizionamento nei primi due posti si passerà ai quarti di finale playoff per un posto in serie B.

I risultati: Social Milano-Fulgor Fidenza 70-78, Sansebasket Cremona-Ferrara 58-93, Nerviano-Sangiorgese 64-73, Bologna 2016-Piadena 61-70.

La classifica: Sangiorgese 30; Fulgor Fidenza 28; Pizzighettone e Ferrara 26; Sansebasket Cremona 24; Olimpia Castello 20; Piadena e Bologna 2016 18; Social Milano 12; Nerviano 10; Cernusco 8.