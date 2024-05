Basket B Interregionale. Nicolini consola il suo Bramante:: "Ko tosto ma stagione eccellente»

Si chiude la stagione del Bramante al Pala Tiziano dove in garatre della semifinale promozione viene battuto dalla corazzata Virtus Roma davanti a 3000 tifosi che hanno sostenuto la squadra locale dal primo all’ultimo minuto. "Non c’è stata partita – commenta coach Massimiliano Nicolini – un pizzico di delusione l’abbiamo provata, perché avremmo voluto almeno giocare e fare una prestazione migliore di fronte ad un palazzetto così pieno". Ma non si giudica una squadra da una sola prestazione opaca nell’arco di tutto l’anno: "Come abbiamo detto ai ragazzi nonostante questa brutta serata non dobbiamo perdere di vista la stagione nel suo complesso che è stata assolutamente eccellente sotto ogni aspetto. Ringrazio tutti i miei ragazzi, lo staff e tutte le persone della società che si sono impegnate profondamente per mettere la squadra nelle migliori condizioni per esprimersi. In finale sono arrivate le due squadre più forti e con più mezzi. Complimenti alla Virtus Roma e al Loreto Basket".

A commentare il match di lunedì sera nella capitale e anche la stagione dei biancoblu è anche il dirigente Fabio Lanci che dice: "ll Bramante esce bastonato dal Pala Tiziano, troppo divario sotto l’aspetto fisico e di intensità e di benzina, ciò non toglie nulla alla sorprendente e stratosferica stagione del Bramante che con un budget limitatissimo chiude tra le prime 4 della conference centro Italia".

Lanci chiude anche lui con i ringraziamenti: "Un grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto per questa lunga ed esaltante stagione". Ed ora tocca al Loreto Basket, targato Italservice a provare a fermare l’attrezzatissima Virtus Roma, costruita per salire. Si gioca al meglio dei tre incontri. Si parte domenica 2 giugno in terra laziale, il ritorno al PalaMegabox è fissato per mercoledì 5 giugno, l’eventuale bella ancora in trasferta il 9 giugno.

Beatrice Terenzi