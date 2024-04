Basket: B interregionale. Olimpia Castello, bilancio con il sorriso . Ramini: "Bel percorso»

"Ci alleniamo col sorriso: quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto".Con la mente libera da ogni turbamento si prepara alla terz’ultima giornata del girone play-in Silver la Vifermeca Olimpia Castello di coach Giordani, che domenica alle 18 riceverà San Bonifacio in viale Terme pur sapendo che i prossimi 120’ potrebbero essere gli ultimi della stagione di Interregionale.

Stagione che ha visto la compagine castellana compattare un gruppo, lanciare i suoi giovani (grande scommessa dall’insediamento nel 2020 del general manager Danilo Francesconi) e inanellare risultati tutt’altro che scontati nella prima annata da matricola.

"Ci stiamo allenando dopo la pausa pasquale – spiega il presidente Massimo Ramini – con grande serenità. Purtroppo abbiamo ancora fuori Gianninoni, che stiamo cercando di recuperare per le prossime partite, mentre Grotti ha ripreso a lavorare in gruppo. Siamo soddisfatti del nostro percorso, ma sarà improbabile ottenere uno dei primi due posti valevoli per la fase playoff vera e propria".

Per i nerazzurri più spazio ai giovani nelle ultime uscite.

"Sicuramente il coach darà più spazio a chi ha giocato meno e si è meritato i minuti in queste partite: hanno supportato il gruppo titolare ed è giusto che vedano qualche minuto in più sul parquet. Approcciamo con tranquillità gli ultimi 120’ della stagione, sempre col piacere di aver fatto un grande campionato. Il futuro – conclude il numero uno dell’Olimpia – è ancora da scrivere: fra un po’ di tempo inizieremo a guardare al mercato".

Le altre gare: Piadena-Monfalcone, Sansebasket Cremona-Unica Bergamo domani alle 21, Bologna 2016-Montebelluna domenica alle 18,30.

La classifica: Sansebasket Cremona, Bologna 2016 e Montebelluna 14; Unica Bergamo 12; Olimpia Castello 10; Piadena e San Bonifacio 8; Monfalcone 6.