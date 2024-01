Basket b interregionale. Olimpia Castello, testa a Nerviano:: "Possiamo farcela»

Saltato il turno infrasettimanale contro il Bologna 2016, in calendario ora per il 24 gennaio al PalaSavena, in casa della Vifermeca Olimpia Castello ci si prepara con entusiasmo alla trasferta che domenica alle 18 vedrà i nerazzurri impegnati sul campo di Nerviano per la settima di ritorno di Interregionale. Tra le fila dei castellani, reduci dal successo contro Social Milano, la parola chiave è consapevolezza, quella dei propri mezzi e quella di aver riaperto le sorti del proprio cammino in un torneo di alto livello. "Domenica è stata una vittoria di gruppo – spiega il presidente Massimo Ramini –, convincente, che ci siamo portati dietro anche in settimana. Al momento siamo al completo e lavorare così è più semplice per tutti".

A Nerviano servirà un’altra prova caratterialmente impeccabile. "Oggi c’è la consapevolezza che le vittorie contano. Domenica sarà una sfida difficile, non certo una passeggiata, ma credo che siamo focalizzati sul concetto che possiamo farcela, soprattutto grazie al fatto che siamo ben coperti in ogni reparto".

Fra un mese terminerà la regular season e solo allora si capirà se quanto di buono seminato da coach Giordani sarà germogliato: le prime 4 squadre delle 4 Conference andranno a giocare il play-in Gold, quelle dal quinto all’ottavo posto saranno inserite nel play-in Silver, mentre quelle dal nono al dodicesimo giocheranno i playout. "È un buon momento da sfruttare, fermo restando che è il campo il giudice supremo. Ma c’è una bella atmosfera e la classifica ci sorride: siamo messi bene e stiamo lavorando a mente libera. Per noi ogni partita resta una finale, ma questa volta con la consapevolezza maggiore che siamo del campionato".

Giacomo Gelati