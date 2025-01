Basket B Interregionale. Olimpia, ultima spiaggia domani contro Teramo. Ramini: "Vogliamo uscire dalle sabbie mobili»

Cinque partite per salvare la pellaccia, 120 minuti per provare a risalire la china in un momento di complessità. Inizierà domani alle 18,30 il rush finale di Interregionale dell’Olimpia Castello, ultima forza della division E e a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta in serie C: in viale Terme arriverà infatti Teramo, penultima a +4 sui nerazzurri, ma con lo scontro diretto sfavorevole visto il +12 castellano dello scorso 3 novembre. In casa dell’Olimpia sono stati giorni di confronto per analizzare il momento e cercare nuovo nutrimento in vista delle ultime curve di stagione per le quali è necessario uno sforzo collettivo maggiore.

"Stiamo dando il massimo – spiega il presidente Massimo Ramini –. Comprensibilmente dopo l’ultima partita persa a Pesaro contro il Loreto (92-58, ndr) è stato necessario avere un chiarimento tra di noi. Tutta la società, staff e giocatori, sta lavorando per risolvere problematiche che si sono accumulate in questi mesi e viziate dal fatto di non esserci riusciti tanto ad allenare insieme: è chiaro che non è facile, ma stiamo dando il 110 percento per cercare di saltar fuori da queste sabbie mobili". Gli infortuni, la mancanza di continuità a partire dagli allenamenti. Per coach Mauro Zappi è stato un lavoro difficile. "Sicuramente avremo il rientro di Alberti – continua –, che questa settimana è tornato ad allenarsi e sembra sia a posto. Gianninoni sta invece prendendo via via più confidenza col suo problema al polpaccio per il quale è stato fuori alcune partite e Biasich si sta inserendo nelle meccaniche della squadra: io spero positivamente, anche in un momento di oggettiva e grossa difficoltà". L’arrivo di Teramo sulle doghe di casa. Una sfida cruciale per tentare l’impresa. "Giochiamo in casa una gara importante contro una rivale vicina. Cercheremo di sfruttare al massimo questa possibilità per ritrovare la vittoria che ci dà morale".

Altre gare division E: Roseto 2020-Bramante Pesaro oggi alle 20,30, New Flying Balls-Valdiceppo oggi alle 21, Attila Porto Recanati-Senigallia oggi alle 21,15, Virtus Civitanova-Recanati e Vigor Matelica-Loreto Pesaro domani alle 18.

Classifica: Loreto Pesaro e Vigor Matelica 24; New Flying Balls e Recanati 22; Porto Recanati 20; Roseto 2020 e Bramante Pesaro 16; Valdiceppo e Senigallia 14; Teramo a Spicchi e Civitanova 12; Olimpia Castello 8.

Giacomo Gelati