Basket B Interregionale. "Orari diversi dalla VictoriaLibertas. E partite al costo di una colazione»

Tutti insieme per l‘Italservice Loreto Pesaro. E‘ lo slogan della campagna abbonamenti gialloblu, presentata nel Ristorante in Piazzetta di Pesaro. Una frase che spicca nel cuore della locandina. Prezzo unico di 35 euro per tutta la prima fase di regular season, senza distinzione di genere, età o settori del PalaMegabox, confermata casa del Loreto. Sono circa 3 euro a partita "come una colazione", ha detto in conferenza il General Manager dei gialloblu, Federico Ligi.

"Dobbiamo ancora una volta dire grazie al presidente Lorenzo Pizza che permette tutto ciò – ha proseguito Ligi –. L’anno scorso, nel primo anno di serie B interregionale, abbiamo sfiorato la promozione e messo le basi per un presente ed un futuro roseo. Anche dal punto di vista del pubblico sono stati fatti passi avanti e ne vogliamo fare altri. Quest’anno peraltro, nella prima fase di regular season, su undici partite casalinghe solo in tre casi giocheremo in contemporanea con la Vuelle. Questo permetterà agli appassionati di basket di avvicinarsi ancora di più alla nostra realtà".

Loreto giocherà le gare casalinghe la domenica alle 17, l’abbonamento sarà prenotabile contattando la società e ritirabile il giorno della prima partita interna, ad oggi fissata per domenica 29 settembre alle 17 al PalaMegabox contro Recanati, ma la federazione pubblicherà i calendari ufficiali nei prossimi giorni. La conferenza è stata l’occasione anche per promuovere l’iniziativa "Un canestro per Paolo", ovvero l’amichevole fra Nazionale Italiana Over ‘60/’70/’80 e la Rappresentativa vecchie glorie di Pesaro giocata sabato scorso al campo parrocchiale del Porto, seguita da una cena. Una serata per ricordare nel modo migliore possibile Paolo Gurini, cestista che a Pesaro, e non solo, ha lasciato il segno. "Nel Loreto l’ha fatto prima come giocatore e poi come dirigente, se oggi siamo qui è anche per merito suo" ha sottolineato il gm Ligi. Che poi, insieme a tutta la società, ha omaggiato uno dei due figli di Gurini, Giovanni, presente in sala e anch’egli ex Loreto (così come il fratello Giacomo, assente per altri impegni) con una maglia griffata Loreto.

b.t.