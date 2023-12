Basket B interregionale: ore 21, la squadra di Giordani può raggiungere i rivali. Olimpia, che chance con Piadena

Neanche il tempo di fare un brindisi per la vittoria di domenica alla cena di Natale di squadra e in casa della Vifermeca Olimpia Castello è già tempo di ritornare in campo per la terza giornata di ritorno di Interregionale, ultimo appuntamento del 2023.

Oggi alle 21 i castellani saranno di scena nel cremonese per la sfida clou contro Piadena, gara determinante per le sorti di una classifica che vede i nerazzurri di coach ‘Lupo’ Giordani al nono posto e a -2 dai diretti avversari.

All’andata sono stati i lombardi a strappare i due punti sul parquet del PalaFerrari, ma con un 92-95 che ora fa tanto gola ai bolognesi, che con una vittoria dallo scarto minimo si allontanerebbero dalla zona calda del girone C.

Qualche statistica: in trasferta l’Olimpia Castello è il secondo miglior attacco del girone con 75,3 di media, ma sul parquet di casa Piadena è la migliore difesa con 65,3, dati che rendono ancora più interessante il valore di una sfida che vale tanto in termini di salvezza, per una stagione che sarà sempre più intensa e avvincente.

Nel mentre il presidente nerazzurro tesse le lodi della sua squadra, che con l’ultima vittoria contro Sansebasket Cremona ha centrato il decimo punto stagionale.

"Chiaramente la vittoria di domenica ci ha fatto molto bene – dice il presidente del club castellano, Massimo Ramini – contro una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive, quindi sicuramente due punti belli e che ci danno morale per la continuazione del nostro percorso. Oggi più che mai c’è consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, specie dopo una bella vittoria di squadra".

Pur fra alti e bassi l’Olimpia sempre aver trovato la quadra in termini di identità e il club sta vedendo ripagare l’investimento iniziale di una rosa estremamente giovane, costruita per cercare continuità temporale e futuribilità per i suoi giocatori e per chiudere nel migliore dei modi il campionato.