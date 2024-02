Basket B Interregionale: Pisaurum a Matelica. Bramante, c’è Roseto

Oggi scendono in campo Bramante e Pisaurum. La squadra di coach Massimiliano Nicolini alle 18 al PalaMegabox ospita il Roseto. Ultimo match casalingo della prima fase. All’andata ci fu la vittoria dei padroni di casa per 88-78 che inflissero la seconda sconfitta per Pesaro in campionato. La formazione di coach Renato Castorina occupa la nona posizione nel girone E, con 16 punti, a pari merito con Teramo. Nelle ultime settimane i rosetani stanno mostrando un netto cambio di tendenza rispetto ad inizio stagione, con l’ingaggio di giocatori di esperienza nella categoria come il play ex Gobbato, che in sette partite con la maglia degli abruzzesi sta viaggiando a 14.9 punti di media. Nel ruolo di guardia titolare c’è l’italo-argentino Maretto, che è anche il miglior realizzatore del gruppo con 15.8 punti a partita. Altro giocatore particolarmente pericoloso e con un ottimo tiro è Jovanovic che in questa stagione sta viaggiando a 9.1 punti ed è ben supportato da Ragusa che sta facendo registrare 10 punti a partita. Nel pitturato ci saranno l’ala forte Bartolozzi ed il pivot Cantarini con rispettivamente 11.6 e 1.4 punti di media. Dalla panchina Lestini e Provenzani. Chiudono il roster i giovani Paluzzi e Meschini.

Pisaurum. La Baseart oggi alle 18 è di scena in casa della capolista Matelica. "Sarà per noi un impegno sulla carta proibitivo – afferma coach Maurizio Surico –, ma come sempre daremo il massimo". L’avversaria di turno è una formazione costruita per salire e quindi completa in tutti i reparti e ancora più temibile dopo l’ultimo arrivo da Mestre (B nazionale) di Morgillo, ala pivot 2,06 che ha già esordito domenica scorsa brillantemente. "Tenteremo il colpo grosso, consapevoli di aver poco da perdere se torneremo a mani vuote". b.t.