Basket B Interregionale, Play-In Gold: finisce 61-58 per Roma. Centis firma la grande rimonta. Ma Bramante paga gli errori finali

CARVER

61

BRAMANTE PESARO

58

: Di Bello 4, Scianaro 7, Toti ne, Maiolo 1, Vitale, Lucarelli 13, Martino 12, Benincasa 2, Galli 11, Pagnanelli 11, Pizziconi ne.

BRAMANTE: Crescenzi 3, Ricci ne, Sgarzini 5, Ferri 12, Nicolini E., Centis 9, Rinaldi 16, Stefani 12, Panzieri 1, Lanci ne. All. Nicolini M.

Parziali: 22-6, 17-15, 9-17, 13-20. Progressivi: 22-6, 39-21, 48-38, 61-58. Usciti per 5 falli: Lucarelli (Roma); Panzieri (Pesaro)

Un primo quarto da dimenticare, poi la rimonta. Ma nelle ultime fasi il Bramante non riesce a concretizzare. Pesaro sotto di 18 punti risale e a fine terzo quarto è a -10 (48-38). Nell’ultima frazione di gioco avviene anche il sorpasso con Centis (53-54) a 4’ dal suono della sirena. Poi però due falli tecnici, uno allo stesso autore della riscossa e uno a Rinaldi, vanificano tutto. I padroni di casa dalla lunetta non sbagliano e tornano con il muso avanti (58-57). C’è ancora margine per firmare il colpaccio. Ma i pesaresi sprecano e nell’azione successiva, in 24’’ non vanno a canestro. Roma invece sfrutta i falli e dalla linea della carità non fallisce (60-57) a 63’’. Poi tocca a Rinaldi con i liberi accorciare le distanze, ma segna un solo tiro su due (60-58), quando mancano 42’’ dal termine. Sul 61-58 coach Nicolini chiama time out. Ma il Bramante (foto Sgarzini e Stefani) non riesce a finalizzare. Vince la squadra di casa che con questi due punti sale al secondo posto della classifica dei Play-In Gold, affiancando Matelica. Domenica 16 marzo il Bramante, che ora si trova in quinta posizione (i cugini del Loreto invece sono primi da soli), ospita il Pescara, ultima giornata di andatane col Pescara.

b. t.